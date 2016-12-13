Жертвами циклона "Варда" в Индии стали 10 человек

10:44, 13 декабря 2016
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Не менее 10 человек погибли в результате циклона "Варда", который обрушился на юго-восток Индии.

Последствия циклона
Последствия циклона "Варда" / Reuters

Об этом сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям страны, передает "РИА Новости".

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Четыре человека погибли в Ченнаи, по два в Нагапаттинаме и Канчипураме и еще двое в других районах штата Тамилнад. Более 50 домов повреждены, повалены почти 8 тысяч деревьев и опор ЛЭП.

Отмечается, что основной удар стихии приняли на себя север Тамилнада и юг Андхра-Прадеш, порывы ветра достигали 120 км/ч, но уже к полуночи циклон ослаб, скорость ветра снизилась до 60 км/ч.

Напомним, два мощных зимних циклона, которые атаковали разные части США, повлекли массовое отключение электроэнергии и парализовали транспортные сообщения внутри страны, в том числе авиаперелеты.

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