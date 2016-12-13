В большинстве областей Украины ожидается гололедица на дорогах - ГСЧС

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается гололедица на дорогах.

В большинстве областей Украины ожидается гололедица на дорогах / УНИАН

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня, 13 декабря на дорогах страны, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, гололедица. По Киеву и области на дорогах также гололедица.

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В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.