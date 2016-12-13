Спасатели предупреждают о повышенной лавинной опасности в Ивано-Франковской области
Сегодня, 13 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°
Кроме того, 13-15 декабря на горных притоках Днестра и в его верховье (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается возобновление формирования льда, на отдельных участках рек установления ледостава, местами возможен подъем уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
Напомним, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.
Читайте также
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Погода в Украине
-
Винница+17°... +10°
-
Днепр+21°... +11°
-
Донецк+17°... +12°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+22°... +12°
-
Ивано-Франковск+18°... +6°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +9°
-
Луганск+22°... +12°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+22°... +7°
-
Сумы+17°... +10°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+18°... +12°
-
Херсон+24°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +7°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 83 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 05:58
Закат 20:14
Фаза луны:
Лента новостей