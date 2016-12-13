Спасатели предупреждают о повышенной лавинной опасности в Ивано-Франковской области

09:33, 13 декабря 2016
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Сегодня, 13 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.

УНИАН
В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°

Кроме того, 13-15 декабря на горных притоках Днестра и в его верховье (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается возобновление формирования льда, на отдельных участках рек установления ледостава, местами возможен подъем уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.

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