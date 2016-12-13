В Киеве сегодня днем до -2°, без осадков

08:30, 13 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в столице днем до -2°, без осадков.

В Киеве УНИАН
В Киеве до -2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.

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