В Киеве сегодня днем до -2°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в столице днем до -2°, без осадков.

В Киеве до -2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.

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