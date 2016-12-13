Сегодня в Украине без осадков, на востоке днем до -9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -2°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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Во Львове 13 декабря солнечно, температура воздуха днем -2°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник переменная облачность. Температура -2°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -1°, ветер северный и северо-западный, до 9.1 м/с.

На востоке до -9° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -9°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем -3°. Ветер северный, до 6.8 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -5°. Ветер северный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -4°. Ветер северный, до 7.2 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем -8°. Ветер северный, умеренный.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем -8°. Ветер северный, до 5.0 м/с.

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