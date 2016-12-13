Сегодня в Украине без осадков, на востоке днем до -9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 декабря, в Украине без осадков. На востоке днем похолодает до -9°.
В столице сегодня без осадков, днем -2°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°
Во Львове 13 декабря солнечно, температура воздуха днем -2°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник переменная облачность. Температура -2°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -1°, ветер северный и северо-западный, до 9.1 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -9°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем -3°. Ветер северный, до 6.8 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -5°. Ветер северный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -4°. Ветер северный, до 7.2 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем -8°. Ветер северный, умеренный.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)
В Северодонецке пасмурно, температура днем -8°. Ветер северный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°