В Киеве завтра без осадков, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.

В Киеве завтра днем до -2° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

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Ветер переменный, до 5.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине без осадков. В Донецкой области ночью похолодает до -14°.

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