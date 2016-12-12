В Киеве завтра без осадков, днем до -2°

19:00, 12 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.

УНИАН
В Киеве завтра днем до -2° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)

Ветер переменный, до 5.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине без осадков. В Донецкой области ночью похолодает до -14°.

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