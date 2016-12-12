Завтра в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Украине без осадков. В Донецкой области ночью похолодает до -14°.

Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

Во Львове 13 декабря солнечно, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -7°, днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

В Виннице во вторник переменная облачность. Температура ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -7°, днем -1°, ветер северный и северо-западный, до 9.1 м/с.

В Харькове во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -9°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -8°, днем -5°. Ветер северный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -9°, днем -3°. Ветер северный, до 6.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер северный, до 7.2 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -8°, ветер северный, умеренный.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -12°, днем -8°. Ветер северный, до 5.0 м/с.

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