Завтра в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Украине без осадков. В Донецкой области ночью похолодает до -14°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
Во Львове 13 декабря солнечно, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -7°, днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.
В Виннице во вторник переменная облачность. Температура ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -7°, днем -1°, ветер северный и северо-западный, до 9.1 м/с.
В Харькове во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -9°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -8°, днем -5°. Ветер северный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -9°, днем -3°. Ветер северный, до 6.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер северный, до 7.2 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -8°, ветер северный, умеренный.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -12°, днем -8°. Ветер северный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°