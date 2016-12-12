Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах 13 декабря
Во вторник, 13 декабря, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°
"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.
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