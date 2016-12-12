Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах 13 декабря

16:01, 12 декабря 2016
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Во вторник, 13 декабря, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

На дорогах Украины ожидается гололедица / УНИАН
На дорогах Украины ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°

"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.

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