Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

На дорогах Украины ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

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"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.