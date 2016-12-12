На Индию надвигается циклон "Варда" (видео)

14:28, 12 декабря 2016
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В понедельник, 12 декабря, мощный циклон "Варда" должен обрушиться на индийские штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш.

На Индию надвигается мощный циклон / Reuters
На Индию надвигается мощный циклон / Reuters

В некоторых регионах этих штатов уже прошли сильные дожди, ожидается, что циклон выйдет на берег недалеко от города Ченнаи в понедельник днем, передает BBC.

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В штате Тамилнад закрыли школы и колледжи, спасатели находятся в боевой готовности.

Индийские метеорологи прогнозируют, что "Варда" наберет скорость до 100 км/ч. ВМС страны уже заявили о готовности проводить операции по оказанию чрезвычайной помощи.

Напомним, в Братиславе (Словакия) прошел сильный шторм, на центральной площади сильного ветра не выдержала главная елка страны.

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