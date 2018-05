На Индию надвигается циклон "Варда" (видео)

В некоторых регионах этих штатов уже прошли сильные дожди, ожидается, что циклон выйдет на берег недалеко от города Ченнаи в понедельник днем, передает BBC.

В штате Тамилнад закрыли школы и колледжи, спасатели находятся в боевой готовности.

Индийские метеорологи прогнозируют, что "Варда" наберет скорость до 100 км/ч. ВМС страны уже заявили о готовности проводить операции по оказанию чрезвычайной помощи.

See the force of wind #Madipakkam #cyclonevardah #Vardah pic.twitter.com/FVN8Q4eEgt