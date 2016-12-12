На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°

13:00, 12 декабря 2016
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Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +9°.

На автодорогах Укрианы ожидаются осадки / УНИАН
На автодорогах Укрианы ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет мокрый снег. Температура +1°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до -1°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге +1° … +5°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до -1°.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, ожидаются дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до -2°.

В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +4°. 13 декабря на этом направлении местами пройдет снег, температура -9°… -2°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет мокрый снег, +1° … +8°. По данному направлению во вторник синоптики обещают переменную облачность, температура до 0°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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