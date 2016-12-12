На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге температура до +9°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +9°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет мокрый снег. Температура +1°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до -1°, солнечно.
На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге +1° … +5°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до -1°.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, ожидаются дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до -2°.
В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +4°. 13 декабря на этом направлении местами пройдет снег, температура -9°… -2°.
По маршруту Киев - Черновцы пройдет мокрый снег, +1° … +8°. По данному направлению во вторник синоптики обещают переменную облачность, температура до 0°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°