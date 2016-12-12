В Индонезии из-за землетрясения 65 тысяч человек покинули свои дома
Из-за землетрясения, которое произошло в минувшую среду в Индонезии, по меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Представительница национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Хени Нурмаини сообщила, что власти работают над тем, чтобы оказать всем пострадавшим помощь, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек
В индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли 100 человек, почти 12 тысяч строений были разрушены или повреждены.
Напомним, в понедельник, 12 декабря, недалеко от города Сан-Хуан (Аргентина) произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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