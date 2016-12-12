В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,4

В понедельник, 12 декабря, недалеко от города Сан-Хуан (Аргентина) произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на юге от города Сан-Хуан. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии понизило свою оценку общего числа жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, со 102 до 100.