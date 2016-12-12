Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)

На этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.

Со вторника в Украине похолодает / Reuters

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +8°. В восточных областях температура до +3°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +5°. На севере днем до +2°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

Во вторник, 13 декабря, ожидается значительное похолодание, на юге страны пройдет снег. В Донецкой и Сумской областях ночью столбик термометра опустится до -18°. Днем теплее всего будет в Крыму - до +3°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН

В среду, 14 декабря, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке, в Луганской и Харьковской областях ночью до 12 градусов мороза.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -12°...-8°, днем на юге до 0°.

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

В пятницу в стране облачно с прояснениями. В большинстве областей сохранится холодная погода: на западе и юге температура днем до -1°, в остальных регионах днем -10°...-4°.

Прогноз на 16 декабря / УНИАН

На выходных также осадков не ожидается. В субботу ночью холоднее всего будет в Черновицкой области - до -13°, на остальной территории -12°...-6°. Днем температура по стране -9°...+1°. В воскресенье на западе и востоке ночью похолодает до -8°, днем в Украине -3°...+5°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Народный прогноз

12 декабря - Парамона. Если утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. 13 декабря - Андрея. В этот день повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели.

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14 декабря - Наумов день. В народе говорили: декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. 15 декабря - день Аввакума. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля - к плодородию.

16 декабря - Ивана Молчальника. Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, были животные. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

17 декабря - Варвары. В народе говорили: "Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото, если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима". 18 декабря - Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали, не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат - на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом - к морозу, к ведру, дым волоком - к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле - жди снега.

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