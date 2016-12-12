Погода на неделю: в Украине практически без осадков, со вторника ожидается резкое похолодание (карта)
На этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +8°. В восточных областях температура до +3°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +5°. На севере днем до +2°.
Во вторник, 13 декабря, ожидается значительное похолодание, на юге страны пройдет снег. В Донецкой и Сумской областях ночью столбик термометра опустится до -18°. Днем теплее всего будет в Крыму - до +3°.
В среду, 14 декабря, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке, в Луганской и Харьковской областях ночью до 12 градусов мороза.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -12°...-8°, днем на юге до 0°.
В пятницу в стране облачно с прояснениями. В большинстве областей сохранится холодная погода: на западе и юге температура днем до -1°, в остальных регионах днем -10°...-4°.
На выходных также осадков не ожидается. В субботу ночью холоднее всего будет в Черновицкой области - до -13°, на остальной территории -12°...-6°. Днем температура по стране -9°...+1°. В воскресенье на западе и востоке ночью похолодает до -8°, днем в Украине -3°...+5°.
Народный прогноз
12 декабря - Парамона. Если утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. 13 декабря - Андрея. В этот день повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели.
В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на юге до +8° (карта)
14 декабря - Наумов день. В народе говорили: декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. 15 декабря - день Аввакума. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля - к плодородию.
16 декабря - Ивана Молчальника. Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, были животные. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.
17 декабря - Варвары. В народе говорили: "Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото, если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима". 18 декабря - Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали, не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат - на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом - к морозу, к ведру, дым волоком - к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле - жди снега.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°