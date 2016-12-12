В Украине объявили штормовое предупреждение

09:32, 12 декабря 2016
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Сегодня, 12 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, утром 12 декабря в Украине, днем в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и области утром порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 декабря днем в северной половине страны на дорогах гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, 12 декабря во многих регионах Украины пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на юге - до +8°.

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