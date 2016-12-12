Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до +2°

08:30, 12 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 декабря, в столице днем до +2°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Донецкой области за сутки из снежных заносов освободили 78 автомобилей

Сегодня солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря во многих регионах Украины пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на юге - до +8°.

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