Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 декабря, в столице днем до +2°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Читайте также В Донецкой области за сутки из снежных заносов освободили 78 автомобилей

Сегодня солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря во многих регионах Украины пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на юге - до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.