В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на юге до +8° (карта)

08:00, 12 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря во многих регионах Украины пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на юге - до +8°.

В Украине местами пройдет мокрый снег / УНИАН
В Украине местами пройдет мокрый снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем +2°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

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Во Львове 12 декабря мокрый снег, температура воздуха днем +3°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник мокрый снег. Температура +4°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 6.8 м/с.

УНИАН
На юге до +8° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -3°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня пасмурно. Температура днем +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +4°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +6°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +3°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке облачно, температура днем +2°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

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