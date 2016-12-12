В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на юге до +8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря во многих регионах Украины пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на юге - до +8°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +2°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Донецкой области за сутки из снежных заносов освободили 78 автомобилей
Во Львове 12 декабря мокрый снег, температура воздуха днем +3°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник мокрый снег. Температура +4°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 6.8 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до -3°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня пасмурно. Температура днем +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6.0 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +4°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +6°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +3°. Ветер переменный, слабый.
В Монреале на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием полиции (видео)
В Северодонецке облачно, температура днем +2°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°