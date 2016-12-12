Два мощных зимних циклона в США вызвали отключения электроэнергии

02:29, 12 декабря 2016
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Два мощных зимних циклона, которые атаковали разные части США повлекли массовое отключение электроэнергии и парализовали транспортные сообщения внутри страны, в том числе авиаперелеты.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC News.

Например, в аэропорту О'хара в Чикаго было отменено 1345 авиарейсов. В других аэропортах средне-западной части США также отменены все полеты.

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Высокой уровень зимних осадков наблюдается в Чикаго (до 30 см снега).

Еще один зимний циклон в течение последних дней накрыл северо-западную часть территории США, в районе побережья Тихого океана, вызвав отключение электроэнергии в целых регионах. Только в городе Портленд, штат Орегон, пожарно-спасательные службы отреагировали на 378 сообщений о чрезвычайных ситуациях в пятницу вечером, в субботу спасли около 100 человек в заснеженном поезде, который стал из-за отключения электроэнергии.

Метеорологи прогнозируют распространение снежной стихии в штате Нью-Йорк на востоке страны, а также в штатах Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана, Колорадо, Юта и Вайоминг на западе и в центральной части США.

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