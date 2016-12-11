Гидрометцентр: на дорогах в Киеве гололед, ночью - сильный снег в четырех областях

17:21, 11 декабря 2016
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По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег.

В некоторых регионах ожидается сильный снег / Фото УНИАН
В некоторых регионах ожидается сильный снег / Фото УНИАН

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, днем в северных регионах на дорогах гололедица.

Во второй половине дня 12 декабря на дорогах в Киеве гололедица.

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