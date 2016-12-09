На выходных в Украине пройдут дожди, ожидается штормовой ветер - синоптик (видео)
Погода на выходных и в понедельник будет теплой.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Выходные плюс понедельник - теплая погода. На Андрея (13 декабря - Ред.) в Украине резко похолодает. Вернутся морозы", - говорится в сообщении.
Синоптик рассказала, когда из Украины отступят морозы (видео)
Кроме того, в эфире Эспрессо синоптик рассказала, что в субботу и воскресенье ожидаются периодические осадки в виде дождя, который может переходить в мокрый снег. Ожидается от +2° до +6°.
Кроме того, в Украине будет оставаться порывистый ветер.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +9°.
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