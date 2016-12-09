В Индонезии уточнили число жертв землетрясения
Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии понизило свою оценку общего числа жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, со 102 до 100.
Об этом заявил глава информационного центра управления Сутопо Пурво Нугрохо, передает "РИА Новости".
В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек
Сутопо Пурво Нугрохо также отметил быстрый рост числа беженцев.
"На этот момент их число достигло 23503. Из них 10029 - жители района Пидиджая, 13202 - района Бирен", - сообщил он.
Кроме того, Нугрохо заявил, что объем доставленной в Ачех помощи достаточен, возникают проблемы лишь с ее распределением и своевременной доставкой нуждающимся.
Напомним, в индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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