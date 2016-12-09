В четверг, 8 декабря, из-за осложнения погодных условий в Донецкой области было затруднено движение автотранспорта.

В Донецкой области за сутки из снежных заносов освободили 78 автомобилей / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели в Донецкой области освободили 78 единиц техники (из них 1 автобус, 24 грузовых автомобиля и 53 легковых автомобиля) и 149 человек.

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В частности, на автодороге Селидово-Новогродовка в поле за пределами города Новогродовка спасатели с помощью пожарной автоцистерны и буксируемого троса вытащили 3 легковых автомобиля из снежного заноса.

В 14:42 за пределами города Селидово спасатели вытащили из снежного заноса автобус. А в 17:15 на трассе Доброполье-Лиман, между селами Сергеевка и Андреевка спасатели вытащили из снежного заноса на очищенный участок дороги 12 грузовых автомобилей.

Напомним, сегодня, 9 декабря во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.