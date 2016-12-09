В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек

14:31, 9 декабря 2016
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В результате землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло 5 декабря в уезде Ньэнронг Тибетского автономного района Китая, пострадали 885 человек.

Flickr, Matt Katzenberger
В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек / Flickr, Matt Katzenberger

Жертв среди людей и скота не зарегистрировано, землетрясение также не серьезно влияло на производство и жизнь местных жителей, передает Xinhua со ссылкой на местную администраци.

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Согласно предварительному подсчету, при землетрясении в уездах Ньэнронг и Андо повреждения различной степени получили дома 247 семей.

Местные власти направили в пострадавшие районы денежную помощь, палатки, одежду и теплые одеяла.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром уезде Ньэнронг округа Нагчу. Очаг подземного толчка залегал на глубине 5 км.

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