На популярных маршрутах Украины пройдут дожди и снег, на юге температура до +11°

13:00, 9 декабря 2016
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На автодорогах Украины в ближайшие дни ожидаются дожди и снег, температура поднимется до +11°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура +5°...+9°. В воскресенье местами ожидаются осадки, до +11°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди и снег, температура в дороге -1°... +6°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту мокрый снег, температура в дороге +1°... +7°.

В Украине сегодня пройдут дожди, на западе температура до +8° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +4°... +6°.  Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +3°... +5°.  В воскресенье синоптики также обещают осадки, до -3°.  

На Мариупольском направлении сегодня ливни, температура +3°...+6°. Завтра по этому маршруту пройдут дожди. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, до +6°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +4°… +9°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В воскресенье пройдет мокрый снег, температура до +9°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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