На популярных маршрутах Украины пройдут дожди и снег, на юге температура до +11°
На автодорогах Украины в ближайшие дни ожидаются дожди и снег, температура поднимется до +11°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура +5°...+9°. В воскресенье местами ожидаются осадки, до +11°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди и снег, температура в дороге -1°... +6°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту мокрый снег, температура в дороге +1°... +7°.
В Украине сегодня пройдут дожди, на западе температура до +8° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +4°... +6°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +3°... +5°. В воскресенье синоптики также обещают осадки, до -3°.
На Мариупольском направлении сегодня ливни, температура +3°...+6°. Завтра по этому маршруту пройдут дожди. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, до +6°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +4°… +9°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В воскресенье пройдет мокрый снег, температура до +9°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°