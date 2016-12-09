На выходных Украину накроют дожди и снег, на юге потеплеет до +9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +9°.
В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +3°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, +3°...+6°.
В Украине сегодня пройдут дожди, на западе температура до +8° (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +3°, днем +6°. В воскресенье ливень, +3°...+7°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +7°, пройдет мокрый снег. В воскресенье ночью +3°, днем +7°, ливень.
В Виннице в субботу ожидается ливень, температура воздуха +5°...+6°. В воскресенье до +6°, дождь.
Одесситам на выходных обещают пасмурную погоду. В субботу температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +2°...+10°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье -9°...0°, без осадков.
В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+5°.
В Симферополе завтра возможны осадки, +3°...+6°. В воскресенье +5°...+8°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье облачно, температура поднимется до +1°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье температура поднимется до +4°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье -7°...+1°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до 0°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +1°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем до 0°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +8°. В воскресенье температура днем +7°, без осадков.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах
В Сваляве завтра пасмурно, +2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -4° …+3°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°