На выходных Украину накроют дожди и снег, на юге потеплеет до +9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +9°.

На выходных в Украине пройдут осадки / УНИАН

В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +3°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, +3°...+6°.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди, на западе температура до +8° (карта)

Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +3°, днем +6°. В воскресенье ливень, +3°...+7°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +7°, пройдет мокрый снег. В воскресенье ночью +3°, днем +7°, ливень.

В Виннице в субботу ожидается ливень, температура воздуха +5°...+6°. В воскресенье до +6°, дождь.

Одесситам на выходных обещают пасмурную погоду. В субботу температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +2°...+10°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье -9°...0°, без осадков.

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+5°.

В Симферополе завтра возможны осадки, +3°...+6°. В воскресенье +5°...+8°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье облачно, температура поднимется до +1°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье температура поднимется до +4°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье -7°...+1°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до 0°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +1°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +8°. В воскресенье температура днем +7°, без осадков.

Читайте также Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах

В Сваляве завтра пасмурно, +2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -4° …+3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.