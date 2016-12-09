Из-за сильного снегопада в Огайо столкнулись более 50 автомобилей (видео)
На одной из автострад на границе американских штатов Огайо и Пенсильвания в ДТП попали более 50 автомобилей.
В четверг, 8 декабря, здесь выпало более 15 см снега, передает The Weather Channel.
В Саудовской Аравии выпал снег
Из-за непогоды в ДТП попали сразу 50 автомобилей, в результате чего получили травмы более десяти человек.
По прогнозам метеорологов, мощный ветер и мокрый снег продержатся в регионе до утра субботы, 10 декабря, поэтому движение автотранспорта будет затруднено.
Шоссе, на котором произошла масштабная авария, было на время перекрыто.
Напомним, на Гавайях выпало рекордное количество снега.
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