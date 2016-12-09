Из-за сильного снегопада в Огайо столкнулись более 50 автомобилей (видео)

11:20, 9 декабря 2016
859

На одной из автострад на границе американских штатов Огайо и Пенсильвания в ДТП попали более 50 автомобилей. 

Из-за сильного снегопада в Огайо столкнулись более 50 автомобилей / twitter.com @BrandonDotEXE
Из-за сильного снегопада в Огайо столкнулись более 50 автомобилей / twitter.com @BrandonDotEXE

В четверг, 8 декабря, здесь выпало более 15 см снега, передает The Weather Channel.

В Саудовской Аравии выпал снег

Из-за непогоды в ДТП попали сразу 50 автомобилей, в результате чего получили травмы более десяти человек.

По прогнозам метеорологов, мощный ветер и мокрый снег продержатся в регионе до утра субботы, 10 декабря, поэтому движение автотранспорта будет затруднено.

Шоссе, на котором произошла масштабная авария, было на время перекрыто.

Напомним, на Гавайях выпало рекордное количество снега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео) В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей