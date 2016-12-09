Угроза цунами после землетрясения у Соломоновых Островов миновала

10:16, 9 декабря 2016
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Угроза цунами, которая была объявлена на нескольких тихоокеанских островах после землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло 8 декабря у южного побережья Соломоновых Островов, миновала. 

Угроза цунами после землетрясения миновала / bbc.com
Угроза цунами после землетрясения миновала / bbc.com

Об этом сообщил Тихоокеанский центр по предупреждению цунами, передает ТАСС.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек

"Угроза цунами на настоящий момент, в основном, миновала", - говорится в сообщении.

В четверг, 8 декабря, Геологическая служба США сообщила, что мощное землетрясение произошло в 70 километрах от Соломоновых островов.

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