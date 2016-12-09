Сегодня, 9 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в горных районах местами 25 м/с", - говорится в сообщении.

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Также утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях гололед, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях местами сильные осадки, метели.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Самая высокая температура будет на западе - до +8°.