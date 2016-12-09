В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 декабря в столице днем до +6°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +5°. Ветер западный, до 8.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Самая высокая температура будет на западе - до +6°.

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