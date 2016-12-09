В Украине сегодня пройдут дожди, на западе температура до +8° (карта)

08:01, 9 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Самая высокая температура будет на западе - до +8°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

В столице сегодня пройдет дождь, днем +6°. Ветер западный, до 8.9 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Во Львове 9 декабря дождь, температура воздуха днем +3°. Ветер западный, свежий.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +5°. Ветер западный, до 7.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +6°, ветер западный, до 6.1 м/с.

УНИАН
На западе до +8° / УНИАН

В Харькове ливень. Температура до +4°, ветер западный, свежий.

В Симферополе сегодня переменнная облачность. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 8.4 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +3°. Ветер западный, свежий..

Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 9.5 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет дождь, днем +3°. Ветер западный, умеренный.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

В Северодонецке ливень, температура днем +4°. Ветер западный, до 8.4 м/с.

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