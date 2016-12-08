На Соломоновы острова и соседние страны в ближайшее время может обрушиться цунами

Землетрясение силой 8,0 балла по шкале Рихтера произошло в 70 километрах от Соломоновых островов.

Соломоновы острова в ближайшее время может накрыть волна цунами / stranic.ru

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

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По данным Тихоокеанского центра предупреждений о цунами, подземные толчки у Соломоновых островов могут вызвать цунами.

Так, в ближайшие три часа есть риск, что цунами обрушится на побережье Соломоновых островов, Вануату, Папуа — Новой Гвинеи и Науру.