На Соломоновы острова и соседние страны в ближайшее время может обрушиться цунами
Землетрясение силой 8,0 балла по шкале Рихтера произошло в 70 километрах от Соломоновых островов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Количество погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 90 человек (фоторепортаж)
По данным Тихоокеанского центра предупреждений о цунами, подземные толчки у Соломоновых островов могут вызвать цунами.
Так, в ближайшие три часа есть риск, что цунами обрушится на побережье Соломоновых островов, Вануату, Папуа — Новой Гвинеи и Науру.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 47 %
Давление: 754 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
Закат 20:05
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей