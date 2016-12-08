Украина превратилась в гигантский каток (видео)

Неблагоприятные погодные условия привели к транспортных проблем по всей Украине.

Дорожники не успели своевременно посыпать полотно / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Хмельницкой и Житомирской областях "Укравтодор" ограничил движение грузового транспорта. Однако не везде дорожники успели посыпать полотно.

На трассе Киев-Чоп, вблизи Ровно, из-за гололеда тяжелые фуры не смогли ехать под гору. Возле Житомира на скользкой дороге опрокинулось авто полиции. Дорога напоминала стекло. Впоследствии, когда авто уже перевернули, на трассе появились машины, которые посыпают дороги.

Спасатели призывают граждан не садиться за руль без особой необходимости и быть очень осторожными, как водителям, так и пешеходам.

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В Гидрометцентре обещают потепление, что приведет к исчезновению гололеда.

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +6°.

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью - +4°, днем +6°. Ветер западный, 8.9 м/сек.

Во Львове 9 декабря дождь, ночью +1°, днем +3°. Ветер западный, свежий.