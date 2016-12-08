Завтра в Украину придет весенняя погода, которая сменится новым похолоданием

В пятницу, 9 декабря, территория Украины синоптично будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и влажного теплого воздуха.

Пятница в Украине будет весенней / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет весенней", - говорится в ее сообщении. Также синоптик предупредила, что завтра украинцев ждут дожди и ветер.

"Практически везде пройдут дожди. При приближении температуры к нулю или чуть ниже дождь будет переходить в снег", - рассказала Диденко.

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Кроме того, по ее словам, температура воздуха даже ближайшей ночью покажет кучу нулей и малых плюсов, лишь на западе и востоке местами до 1-5 мороза. А днем 9 декабря везде ожидается 0+5, на юге до +7 градусов.

"Киевляне, завтра в столице также запахнет мартом, поскольку ожидаются дождь, сильный ветер и +3+5 градусов", - написала синоптик.

А следующее похолодание, поделилась Диденко, придет в Украину со вторника, 13 декабря.