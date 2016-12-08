Завтра в Украину придет весенняя погода, которая сменится новым похолоданием
В пятницу, 9 декабря, территория Украины синоптично будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и влажного теплого воздуха.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Пятница в Украине будет весенней", - говорится в ее сообщении. Также синоптик предупредила, что завтра украинцев ждут дожди и ветер.
"Практически везде пройдут дожди. При приближении температуры к нулю или чуть ниже дождь будет переходить в снег", - рассказала Диденко.
Синоптик рассказала, когда из Украины отступят морозы (видео)
Кроме того, по ее словам, температура воздуха даже ближайшей ночью покажет кучу нулей и малых плюсов, лишь на западе и востоке местами до 1-5 мороза. А днем 9 декабря везде ожидается 0+5, на юге до +7 градусов.
"Киевляне, завтра в столице также запахнет мартом, поскольку ожидаются дождь, сильный ветер и +3+5 градусов", - написала синоптик.
А следующее похолодание, поделилась Диденко, придет в Украину со вторника, 13 декабря.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°