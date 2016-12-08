В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 декабря в столице пройдет дождь, температура воздуха днем до +6°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +5°.

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Ветер западный, до 8.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +6°.

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