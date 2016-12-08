На смену снегопадам в Украину завтра придут дожди, на западе температура до +6° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +6°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +4°, днем +6°. Ветер западный, до 8.9 м/с.
Во Львове 9 декабря дождь, ночью +1°, днем +3°. Ветер западный, свежий.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°. Ветер западный, до 7.8 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +3°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +6°, ветер западный, до 6.1 м/с.
В Харькове в пятницу ливень, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер западный, свежий.
В Днепре завтра пройдет дождь. Температура ночью +1°, днем +3°. Ветер западный, свежий.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 8.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают осадки, температура ночью 0°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 9.5 м/с.
В Краматорске в пятницу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°, ветер западный, умеренный.
В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер западный, до 8.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°