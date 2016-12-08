На смену снегопадам в Украину завтра придут дожди, на западе температура до +6° (видеопрогноз)

18:30, 8 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 декабря, во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +6°.

В Украине завтра пройдут дожи / tivasyk.info
В Украине завтра пройдут дожди / tivasyk.info

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +4°, днем +6°. Ветер западный, до 8.9 м/с.

Во Львове 9 декабря дождь, ночью +1°, днем +3°. Ветер западный, свежий.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°. Ветер западный, до 7.8 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +3°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +6°, ветер западный, до 6.1 м/с.

В Харькове в пятницу ливень, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер западный, свежий.

В Днепре завтра пройдет дождь. Температура ночью +1°, днем +3°. Ветер западный, свежий.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 8.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают осадки, температура ночью 0°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 9.5 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°, ветер западный, умеренный.

В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер западный, до 8.4 м/с.

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