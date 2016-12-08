Почти 1500 туристов не могут выбраться с индийских Андаманских островов из-за шторма

Около 1400 туристов застряли на индийских Андаманских островов из-за проливных дождей.

Reuters

Шторм усложняет эвакуацию с острова, однако министр внутренних дел Индии Раджнат Сингх заявил, что туристам ничего не угрожает и просил их не поддаваться панике, сообщает NDTV.

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ВМС страны послали на острова четыре корабля, однако сложные погодные условия не дали начать эвакуацию.

Особенно сильно шторм затронул острова Нил и Хавлок, где наблюдаются проблемы с мобильной связью и доступом в интернет.

Напомним, разрушительный ураган, который обрушился на Сочи на прошлой неделе, устроил в городе настоящий беспорядок.