В Украине объявлено штормовое предупреждение в акватории Азовского и Черного морей

15:42, 8 декабря 2016
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В пятницу, 9 декабря, ожидается ухудшение погодных условий на Азовском и Черном морях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение в акватории Азовского и Черного морей / УНИАН
В Украине объявлено штормовое предупреждение в акватории Азовского и Черного морей / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

"Ночью и утром 9 декабря по северным районам Черного моря, по Азовскому морю, в портах Мариуполь и Бердянск ожидается усиление юго-западного ветра 25-30 м/с, высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм, в открытом море до 25 дм, медленное обледенение судов, высота волн в портах 13-15 дм", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 декабря, во многих областях Украины наблюдается гололедица на дорогах.

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