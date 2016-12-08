Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

14:23, 8 декабря 2016
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Сегодня, 8 декабря, во многих областях Украины наблюдается гололедица на дорогах.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН
Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 8 декабря в Киеве, Киевской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, в четверг, 8 декабря, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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