На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, практически без осадков.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -4° … +4°. В пятницу на этом маршруте пройдет дождь и снег, температура до +6°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +6°.

В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +3°. 9 декабря на этом направлении синоптики обещают дожди, температура +3°… +6°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +3° … +4°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди и снег, температура до +8°.

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