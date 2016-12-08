На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

13:00, 8 декабря 2016
765

В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.

На автодорогах Украины пройдут дожи и снег / УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, практически без осадков.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -4° … +4°. В пятницу на этом маршруте пройдет дождь и снег, температура до +6°.

Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +6°.

В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +3°. 9 декабря на этом направлении синоптики обещают дожди, температура +3°… +6°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +3° … +4°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди и снег, температура до +8°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей