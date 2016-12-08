На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°
В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, практически без осадков.
На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -4° … +4°. В пятницу на этом маршруте пройдет дождь и снег, температура до +6°.
Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +6°.
В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +3°. 9 декабря на этом направлении синоптики обещают дожди, температура +3°… +6°.
По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +3° … +4°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди и снег, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°