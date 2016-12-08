В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сегодня, 8 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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Об этом сообщили в Китайском центре сейсмологических сетей, передает Xinhua.

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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43,83 градуса северной широты и 86,35 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, погибли 102 человека.