В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сегодня, 8 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Об этом сообщили в Китайском центре сейсмологических сетей, передает Xinhua.
У берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43,83 градуса северной широты и 86,35 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, погибли 102 человека.
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