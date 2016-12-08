В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2

12:10, 8 декабря 2016
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Сегодня, 8 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщили в Китайском центре сейсмологических сетей, передает Xinhua.

У берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43,83 градуса северной широты и 86,35 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км. 

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, погибли 102 человека. 

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