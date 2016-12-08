Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек
В результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, погибли 102 человека.
Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что еще 700 человек получили ранения, тысячи людей остались без крова, передает Reuters.
У берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1
Более 1000 военных участвуют в поисково-спасательных операциях.
По словам экспертов, землетрясение нанесло больший ущерб, чем ожидалось, из-за некачественно построенных зданий.
Напомним, в 2004 году эта же провинция серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. Тогда в Индонезии погибли свыше 170 тысяч человек, десятки тысяч погибли в Индии, Таиланде и Шри-Ланке.
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