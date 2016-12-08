В Киеве объявили штормовое предупреждение

10:36, 8 декабря 2016
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В четверг, 8 декабря, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что порывы ветра также возможны в Киеве 9 и 10 декабря. Кроме того, до 12 декабря включительно будут наблюдаться небольшие дожди и мокрый снег.

Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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