В Киеве объявили штормовое предупреждение
В четверг, 8 декабря, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что порывы ветра также возможны в Киеве 9 и 10 декабря. Кроме того, до 12 декабря включительно будут наблюдаться небольшие дожди и мокрый снег.
Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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