У берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1
В среду, 7 декабря, у берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1
По данным Сейсмологического центра Университета Западной Индии, удар стихии произошел в 17:42 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к юго-западу от Скарборо - административного центра Тобаго, передает Xinhua.
Одна из больниц уже приняла около 500 раненых при землетрясении в Индонезии
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли более 90 человек.
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