В среду, 7 декабря, у берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Тринидада и Тобаго произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

По данным Сейсмологического центра Университета Западной Индии, удар стихии произошел в 17:42 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к юго-западу от Скарборо - административного центра Тобаго, передает Xinhua.

Читайте также Одна из больниц уже приняла около 500 раненых при землетрясении в Индонезии

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли более 90 человек.