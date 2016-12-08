В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +4°

08:30, 8 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 декабря, в столице днем до +4°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

Сегодня солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на западе - до +5°.

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