В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 декабря, в столице днем до +4°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

Сегодня солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на западе - до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.