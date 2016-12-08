Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на западе - до +6°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.

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Во Львове 8 декабря снегопад, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг снег. Температура +4°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +2°, ветер юго-западный, до 7.4 м/с.

Прогноз на 8 декабря / УНИАН

В Харькове снегопад. Температура до -4°, ветер западный и юго-западный, свежий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер юго-западный, свежий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -5°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 10.5 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, днем -2°. Ветер юго-западный, свежий.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 8.0 м/с.

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