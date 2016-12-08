Практически во всех регионах Украины сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +6° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Самая высокая температура будет на западе - до +6°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
Во Львове 8 декабря снегопад, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг снег. Температура +4°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +2°, ветер юго-западный, до 7.4 м/с.
В Харькове снегопад. Температура до -4°, ветер западный и юго-западный, свежий.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер юго-западный, свежий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -5°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 10.5 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, днем -2°. Ветер юго-западный, свежий.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 декабря
В Северодонецке пасмурно, температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 8.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°