Синоптик рассказала, когда из Украины отступят морозы (видео)

Сегодня, 7 декабря, и ближайшей ночью морозы в Украине будут самыми сильными.

Уже в четверг в Украине ожидается оттепель / Фото УНИАН

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Эспрессо.TV.

Она отметила, что уже с завтрашнего дня, 8 декабря, начиная с западных областей, и затем с переходом на пятницу-субботу, до конца недели в Украине ожидается оттепель.

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"Температура воздуха повысится до 0 и до 3-4 градусов тепла, и снег, который ожидается завтра на севере, постепенно под выходные будет переходить в мокрый снег и даже дождь", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.