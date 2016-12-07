В Киеве завтра пройдет снег, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 декабря, в столице пройдет снег, температура воздуха днем до +4°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°.

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