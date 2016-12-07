В Украине завтра потеплеет, практически во всех регионах пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью +3°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.
Во Львове 8 декабря снегопад, ночью +1°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.
В Виннице в четверг пройдет снег. Температура ночью +2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +2°, ветер юго-западный, до 7.4 м/с.
В Харькове в четверг снегопад, температура ночью -5°, днем -4°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Днепре завтра пройдет снег. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер юго-западный, свежий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью 0°, днем +1°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 10.5 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°, ветер юго-западный, свежий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 8.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°