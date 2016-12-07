В Украине завтра потеплеет, практически во всех регионах пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°.

В Украине завтра пройдут дожди и снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью +3°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.8 м/с.

Во Львове 8 декабря снегопад, ночью +1°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

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В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.

В Виннице в четверг пройдет снег. Температура ночью +2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +2°, ветер юго-западный, до 7.4 м/с.

В Харькове в четверг снегопад, температура ночью -5°, днем -4°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Днепре завтра пройдет снег. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер юго-западный, свежий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью 0°, днем +1°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 10.5 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°, ветер юго-западный, свежий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 8.0 м/с.

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