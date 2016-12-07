В связи с понижением температуры на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров, толщина которого составляет менее 5 см.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед / УНИАН

При таких условиях выходить на тонкий лед, а тем более рыбачить крайне опасно, ведь это может стать причиной трагических последствий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

4 декабря недалеко от левого берега Клебан-Быкского водохранилища в Константиновском районе Донецкой области было обнаружено тело мужчины. Специалисты аварийно-спасательного отделения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области прибыли на место происшествия и изъяли из воды тело без признаков жизни.

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6 декабря спасатели Кировоградщины изъяли из реки Синюха в Новоархангельском районе тело местного жителя 1936 г.р. Мужчина рыбачил на реке, провалился под лед и утонул.

Спасатели обращаются к гражданам с настоятельной просьбой не выходить на тонкий лед.

Напомним, в течение 7-8 декабря на участке Днестра Галич-Залещики-начало Днестровского водохранилища ожидается установление ледостава.