В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 декабря

14:30, 7 декабря 2016
1658

В четверг, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Завтра в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН
Завтра в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 8 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -10° (карта)

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - предупреждают в ГСЧС.

Напомним, в среду на автодорогах Украины без осадков, в четверг пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео) В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей