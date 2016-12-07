В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 декабря
В четверг, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 8 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -10° (карта)
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - предупреждают в ГСЧС.
Напомним, в среду на автодорогах Украины без осадков, в четверг пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.
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Луганск+30°... +12°
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