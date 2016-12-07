На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

В среду на автодорогах Украины без осадков, в четверг пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.

На автодорогах Украины завтра пройдет снег / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса солнечно. Температура -2°… -7°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, пройдет снег.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -2° … +1°. В четверг на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +2°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдет снег, температура до +4°.

В направлении Харькова ясно. Температура в дороге до -6°. 8 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют снегопад, температура -4°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидается переменная облачность, -8° … +1°. По данному направлению в четверг пройдут дожди и снег, температура до +5°.

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