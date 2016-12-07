На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
В среду на автодорогах Украины без осадков, в четверг пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса солнечно. Температура -2°… -7°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, пройдет снег.
На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -2° … +1°. В четверг на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +2°.
В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -10° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдет снег, температура до +4°.
В направлении Харькова ясно. Температура в дороге до -6°. 8 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют снегопад, температура -4°… +2°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидается переменная облачность, -8° … +1°. По данному направлению в четверг пройдут дожди и снег, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°